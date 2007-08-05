Тимошенко про статус російської мови

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні недоречно обговорювати питання про надання російській мові статусу другої державної. Про це вона заявила сьогодні під час міжпартійного з’їзду БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що політичні сили і державні чиновники мають припинити спекулювати на цьому питанні. «Припиніть говорити про другу державну мову», - заявила вона. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО порадила багатьом державним діячам для початку вивчити хоча б одну державну мову – українську. «Якщо хтось хоче другу державну – російську, то, давайте, вивчіть хоча б українську мову, а потім говоріть про це», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.