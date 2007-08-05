Тимошенко стане поруч із Саркозі і Меркель

Партія «ВО «Батьківщина» стане членом-спостерігачем Європейської народної партії (ЄНП) – найбільшої пан-національної правоцентристської партії. Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, таке рішення ухвалили сьогодні делегати міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко”.

Як наголошується у повідомленні, цей крок демонструє, що «Батьківщина» захищає сучасні європейські демократичні цінності та ставить Юлію ТИМОШЕНКО поряд з такими лідерами ЄНП, як: Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, прем‘єр-міністр Нідерландів Ян-Петер БАЛКЕНЕНДЕ та канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС, виступаючи з промовою перед делегатами міжпартійного з’їзду БЮТ, наголосив на важливій ролі Ю.ТИМОШЕНКО у захисті демократичних цінностей українського суспільства.

«ЄНП дуже задоволена, що ви виборюєте ті ж самі цінності, які ми підтримували під час Помаранчевої революції», - сказав, зокрема, В.МАРТЕНС.

«Ми вітаємо Ваші зусилля, направлені на створення демократичної партії з європейськими цінностями та принципами, що принесе Україні процвітаюче та мирне майбутнє», - сказав він, зазначивши при цьому, що ЄНП підтримує союз «помаранчевих» сил.

«Я вірю, що Блок Юлії Тимошенко разом з «Нашою Україною» переможуть на парламентських виборах та сформують новий демократичний уряд», - сказав президент Європейської народної партії.

*** ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу. Її фракція є однією з найбільших у Європарламенті (278 членів).