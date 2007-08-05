З’їзд БЮТ затвердив першу десятку (список)

Міжпартійний з’їзд БЮТ, який відбувається в неділю у Києві, затвердив першу десятку свого виборчого списку для участі у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема., список очолила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Під другим номером у списку Олександр ТУРЧИНОВ, третій - Микола ТОМЕНКО, четвертий - Йосип ВІНСЬКИЙ, п’ятий - Андрій ШЕВЧЕНКО, шостий - Віктор ПИНЗЕНИК, сьомий - Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмий - Віталій КУРИЛО, дев’ятий - Микола ПЕТРУК, десятий - Євген КОРНІЙЧУК.

Як наголосила лідер БЮТ, до прохідної частини списку також увійшли 103 народні депутати V скликання. За її словами, це люди, які “витримали тиск і залишилися надійними членами команди”.

До списку БЮТ буде включено 350 кандидатів від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії “Реформи і порядок”.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня політичні партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок» утворили виборчий блок політичних партій на позачергових виборах народних депутатів. Повна назва нового виборчого блоку політичних партій: «Блок Юлії Тимошенко – Виборчий блок політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок». Скорочена назва - «Блок Юлії Тимошенко». Рішення про утворення блоку було ухвалене на підставі рішень з’їздів цих партій, що відбулися 2 серпня 2007 року.