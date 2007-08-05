Виборчий список БЮТ (перші 103 прізвища)

Міжпартійний з’їзд БЮТ затвердив список кандидатів у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України. "Українська правда" наводить перші 130 прізвищ списку:

1. Юлія Тимошенко

2. Олександр Турчинов

3. Микола Томенко

4. Йосип Вінський

5. Анрій Шевченко

6. Віктор Пинзеник

7. Григорій Омельченко

8. Віталій Курило

9. Микола Петрук

10. Євген Корнійчук

11. Олег Білорус

12. Євген Суслов

13. Андрій Шкіль

14. Михайло Волинець

15. Анатолій Семинога

16. Сергій Сас

17. Віктор Таран

18. Валентин Зубов

19. Євген Кирильчук

20. Сергій Шевчук

21. Володимир Яворівський

22. Андрій Кожем`якін

23. Сергій Терьохін

24. Сергій Соболєв

25. Віктор Швець

26. Богдан Губський

27. Валерій Кальченко

28. Оляг Ляшко

29. Уляна Мостіпан

30. Юрій Одарченко

31. Володимир Левцун

32. Ігор Воротнюк

33. Роман Забзалюк

34. Дмитро Шлемко

35. Степан Купіль

36. Василь Деревляний

37. Сергій Буряк

38. Валерій Сушкевич

39. Вадим Петренко

40. Таріел Васадзе

41. Ігор Гринів

42. Олександр Фельдман

43. Андрій Веревський

44. Микола Баграєв

45. Григорій Немиря

46. Євген Сігал

47. Віталій Корж

48. Олександр Абдуллін

49. Володимир Полохало

50. Сергій Осика

51. Петро Гасюк

52. Микола Ковзель

53. Іван Сідельник

54. Олександр Шепелев

55. Руслан Лук`янчук

56. Сергій Міщенко

57. Андрій Портнов

58. Олексій Логвиненко

59. Володимир Філенко

60. Олександр Скибінецький

61. Костянтин Жеваго

62. Микола Сивульський

63. Андрій Сенченко

64. Іван Куровський

65. Наталія Королевська

66. Олександр Каменяш

67. Петро Кравчук

68. Буряк Олександр

69. Іван Кириленко

70. Людмила Денисова

71. Павло Костенко

72. Сергій Пашинський

73. Валерій Писаренко

74. Ірина Шишкіна

75. Володимир Макієнко

76. Юрій Крук

77. Ігор Рибаков

78. Антон Яценко

79. Євген Шаго

80. Юрій Сербін

81 Зоя Шишкіна

82. Віталій Чудновський

83. Юрій Триндюк

84 Олена Бондар

85. Святослав Олійник

86. Віталій Чепінога

87. Анжеліка Лабунська

88. Олена Бондаренко

89. Ігор Єресько

90. Юрій Полунеєв

91. Валерій Шаманов

92. Руслан Зозуля

93. Олена Шустік

94. Олег Шевчук

95. Віктор Козильський (?)

96. Петро Кузьменко

97. Олександр Буджерак

98. Валерій Камчатний

99. Володимир Бондаренко

100. Олег Лукашук

101. В`ячеслав Передерій

102. Петро Вітвіцький

103. Юрій Гнатковський

До списку БЮТ включено 350 кандидатів від Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії “Реформи і порядок”.

Крім того, з’їзд уповноважив політраду блоку виключати зі списку кандидатів, які неефективно здійснюють свої повноваження.