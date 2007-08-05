ЦВК отримав від Тимошенко документи щодо проведення всеукраїнського референдуму

Один із заступників лідера БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що до Центральної виборчої комісії передано документи майже 100 ініціативних груп щодо проведення всеукраїнського референдуму з концепції нової редакції Конституції України.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це О.ТУРЧИНОВ заявив в інтерв`ю журналістам в неділю по завершенню міжпартійного з`їзду БЮТ .

«Документи були передані до ЦВК у п`ятницю, 3 серпня, і відповідно до закону Центвиборчком має прийняти відповідне рішення протягом 10 днів після надходження документів”, - зазначив він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, в усіх регіонах України відбулися збори на підтримку референдуму, «але в деяких регіонах місцева влада блокує розгляд поданих документів».

При цьому він нагадав, що, відповідно до закону, місцеві ради приймають документи про проведення зборів і створення ініціативних груп і потім передають їх до ЦВК. Центвиборчком, у свою чергу, повинен затвердити форму підписного листа для збору підписів на підтримку референдуму, після чого ініціативні групи можуть приступити до збору підписів.

«Я розумію, що Центральна виборча комісія зараз завантажена роботою, але я сподіваюся, що вона виконає свої обов`язки», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він висловив переконання, що у разі виконання місцевими радами і Центвиборчкомом вимог закону Блок Юлії ТИМОШЕНКО упродовж місяця зможе зібрати понад 3 млн. підписів.

«І в такому разі наприкінці вересня можна виходити на це опитування (всеукраїнський референдум – УНІАН), дуже зручно об`єднавши його з виборами», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.