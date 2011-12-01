Іващенка в СІЗО відвідали представники Єврокомітету

Колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА відвідали в слідчому ізоляторі представники Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, який сьогодні в СІЗО відвідав свого підзахисного.

За його словами, зустріч у камері В.ІВАЩЕНКА з керівником делегації Комітету Летіфом ГУСЕЙНОВИМ відбулася 29 листопада.

«Пан ГУСЕЙНОВ коротко ознайомився з умовами утримання мого підзахисного і загальною інформацією, пов’язаною з його перебуванням за гратами протягом 15 місяців, та доручив одному з членів делегації – медичному експерту Еріку ДЮРАНУ окремо детально поспілкуватися з В.ІВАЩЕНКОМ, що було зроблено вчора», - сказав адвокат.

За його словами, під час більш ніж годинної бесіди Е.ДЮРАН отримав інформацію від В.ІВАЩЕНКА про погіршення стану його здоров’я, «а фактично його втрати» під час ув’язнення в СІЗО.

Також, як зазначив адвокат, представник Ради Європи отримав від В.ІВАЩЕНКА вичерпну інформацію щодо позиції прокуратури та Печерського районного суду Києва, у провадженні якого перебуває його справа, про те, що В.ІВАЩЕНКУ не надається протягом зазначеного часу необхідна медична допомога, що є грубим порушенням як норм Конституції України, так і Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

В.ІВАЩЕНКО також повідомив, що погіршення стану здоров’я вже не дозволяє йому на сьогоднішній день брати повноцінну участь в судовому процесі.

При цьому Б.НЕЧИПОРЕНКО додав, що представники Ради Європи проаналізують отриману інформацію для того, щоб зробити свої висновки.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу із звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод ".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Сьогодні, 1 грудня, Печерський районний суд Києва був змушений відкласти до 9 грудня розгляд кримінальної справи проти В.ІВАЩЕНКА у зв’язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань.