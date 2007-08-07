Голова Верховної Ради України V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ завтра, 8 серпня, відвідає Автономну Республіку Крим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської республіканської організації СПУ.

Під час поїздки О.МОРОЗ презентує свою поетичну збірку «Созвучие – Суголосся – Аендешлік». «У поетичній збірці вірші О.МОРОЗА представлені російською, українською та кримськотатарською мовами», - повідомили в прес-службі Кримської організації СПУ. Після презентації запланована прес-конференція лідера СПУ.

У автономії О.МОРОЗ планує відвідати агроцехи №№ 49, 55 ДП «Ілліч-Агро Крим» ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».