Найближчим часом Росія збільшить тиск на Україну?

Екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО переконаний, що відносини між Україною та Росією можуть змінитися лише у випадку інтеграції України до Європейського Союзу.

Таку думку він висловив під час круглого столу "Україно-російські відносини: найближча перспектива" в Інституті Горшеніна.

На думку В.ОГРИЗКА, відносини двох країн після виборів у Росії не зміняться, оскільки, по-перше, Держдума нічого не вирішує у Росії, а по-друге, Держдума після виборів фактично не змінилась за наповненням.

Він вважає, що відносини між Україною і Росією можуть змінитися у перспективі, коли Україна буде інтегрована у Європу, і Росія припинить намагання тиснути на Україну, зокрема, як це було із країнами Балтії.

В.ОГРИЗКО сподівається, що 19 грудня між Україною та Європейським Союзом буде парафовано Угоду про асоціацію.

На його переконання, якщо якісь країни заблокують ухвалення або ратифікацію цієї угоди, вони продемонструють свою стратегічну короткозорість. "Гальмуючи цей процес, вони фактично гальмують перехід України до тих демократичних принципів, про які вони, власне, сьогодні так багато говорять", - наголосив він.

Екс-міністр висловив сподівання, що західні політики зрозуміють, що інколи треба відступити для того, щоб виграти в цілому. Тому В.ОГРИЗКО впевнений, що перспектива підписання угоди з ЄС у грудні є.

Народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ погодився з думкою свого однопартійця.

На його переконання, найближчим часом тиск Росії на Україну не зменшиться, а навпаки - може бути збільшений, оскільки Росія так чи інакше намагатиметься реанімувати СРСР під тією чи іншою назвою.

Як вважає А.ПАРУБІЙ, у разі непідписання угоди Євросоюзом 19 грудня тиск зросте, й тому числі мова може йти і про здачу Української газотранспортної системи, і про багато іншого.

Також він вважає, що відносини між двома країнами можуть змінитися після зміни політичної ситуації у РФ.

Як сказав депутат, сьогоднішні події у Росії нагадують події в Україні за два роки до Помаранчевого майдану.

А.ПАРУБІЙ прогнозує, що після березня 2012 року - виборів Президента Росії, - якщо політика нині діючої влади у цій країні не зміниться, там ситуація може значно наблизитись до подій в Україні 2004 року.