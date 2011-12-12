Кириленка не пустили до Луценка

Суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК письмово відмовив народному депутату, лідеру партії «За Україну!» В’ячеславу КИРИЛЕНКУ у побаченні з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, який перебуває у Лук’янівському СІЗО.

Про це йдеться у листі судді С.ВОВКА, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

«Це в черговий раз засвідчує, що справа ЛУЦЕНКА ніякого відношення до правосуддя не має, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. - Все, що відбувається навколо ЛУЦЕНКА, є виключно політичним переслідуванням».

За словами В.КИРИЛЕНКА, ті, хто повинен творити правосуддя, перетворилися на «маріонеток влади, яка їхніми руками намагається задушити опозицію в країні».

«Однак народні протести, які з кожним днем набирають силу, свідчать, що не за горами той час, коли переслідування інакодумців будуть припинені», - переконаний політик.

Як повідомлялося, 1 листопада В.КИРИЛЕНКО закликав «Amnesty International» оголосити Акції термінової допомоги (Urgent Action) для припинення порушення прав Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду в черговий раз продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.