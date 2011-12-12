У Москві помер один з перших послів України у Росії

У Москві 9 грудня на 73-му році пішов з життя український громадський і політичний діяч, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації у 1995-1999 роках Володимир Федоров.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Росії, похорони відбулися сьогодні на Троєкурівському цвинтарі у Москві.

“У церемонії прощання з В.Федоровим взяли участь рідні та друзі, дипломати посольства України в РФ, співробітники Виконавчого комітету СНД, представники української громади Росії, громадські діячі”, - сказав співрозмовник УНІАН.

Він наголосив, що саме за часів роботи послом В.Федорова було підписано Великий договір між Україною та Росією.

Тимчасовий повірений у справах України в РФ В’ячеслав ЯЦЮК передав родині В.Федорова співчуття міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

*** В.Федоров народився 10 червня 1939 р. в с. Нікольському Солнцевського району Курської області. Закінчив Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Тривалий час працював на керівних посадах в органах державної влади Житомирської області. У 1990 році був обраний народним депутатом.

У 1991 р. був призначений постійним представником Кабінету міністрів України із зовнішньоекономічних зв’язків у Російській Федерації.

З 1995 по 1999 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації.

З 1999 р. по 2004 р. – заступник голови Виконавчого комітету – виконавчого секретаря СНД.