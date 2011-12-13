Кабмін створив комісію, яка сформує делегацію, яка поїде до Газпрому

Кабінет міністрів України створив комісію, яка має сформувати делегацію для участі в переговорах щодо укладання між урядами України та Росії угоди про розширення співробітництва в газовій сфері.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, цим же рішенням затверджено персональний склад комісії та призначено її керівником міністра енергетики и вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що напружені та складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на постачання газу до України тривають, проте говорити про результати поки зарано.

Сьогодні головаправлінняГазпромуОлексійМІЛЛЕР післязустрічіз Ю.БОЙКОМ повідомив, що цього року ВАТ"Газпром" іНАК"НафтогазУкраїни" непідпишутьугодупро нові цінинаросійськийгаздля України.

Нагадаємо, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.