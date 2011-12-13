Азаров пояснив, чому не їсть ковбаси

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що «відмовився від ковбаси і сосисок» і перейшов на натуральні продукти.

Про це він сказав сьогодні журналістам на брифінгу після відвідин ДП «Укрметртестстандарт».

Відповідаючи на питання журналістів, як він визначає якість товарів, що купує, і де він їх купує, М.АЗАРОВ сказав: «А ніяк я не визначаю, на превеликий жаль. Там же купую, де й ви купуєте. Це ті ж самі ринки, ті ж самі магазини, і до певного часу я сподівався, що все це якісне».

При цьому він зазначив, що аналіз товарів, що продаються в Україні, показав, що більшість товарів абсолютно не відповідає стандартам якості. «На превеликий жаль, я взагалі відмовився від ковбаси, від сосисок і перейшов лише на натуральні продукти. Хоча і в натуральних продуктах може бути все, що завгодно. Отже разом ми з вами боротимемося за якість продуктів», - сказав М.АЗАРОВ.