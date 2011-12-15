У Луценка сильні болі

14 грудня екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка повинна була оглянути медична комісія.

Про це повідомив депутат від НУНС Юрій Гримчак.

"Десь днів десять тому, як він сам казав, начебто стало краще. Але от вже вчора, було останнє судове засідання, знову дуже сильні болі, дуже тяжко себе почуває і сьогодні вже знову мала приїхати комісія з приводу його самопочуття", - розповів депутат.

При цьому він уточнив, що "комісії приїжджають, дивляться, розводять руками і кажуть: ну, не знаємо".

"Останні місяці його не лікують, тільки обезболюючі і якісь там підтримуючі препарати", - заявив Гримчак.

ТСН