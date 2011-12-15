Власенко підтвердив, що на відео в Інтернеті - Тимошенко

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО звернеться до правоохоронних органів щодо законності підстав для зйомки екс-прем’єра у Лук’янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«На сьогодні готується заява в Генпрокуратуру, СБУ, Державну пенітенціарну службу. Це незаконні дії», - сказав він.

Захисник звернув увагу на те, що на викладеному в інтернеті відео чітко видно, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зверталася з проханням припинити відеозйомку, однак на це ніхто не зважав.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО висловив переконання, дане відео змонтоване.

Водночас він підтвердив, що на відео дійсно зафіксована Ю.ТИМОШЕНКО, однак назвав аморальним оприлюднення цього відео в ЗМІ.

«Я переконаний, що прізвище тварини в погонах полковника СБУ, який причетний до цієї відеозйомки, буде згодом оголошено… Коли хвора людина лежить і каже не знімайте, а її знімають, - це аморально», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

«Є межа всьому. Вони б ще килими з кабінету ХОРОШКОВСЬКОГО принесли. Якщо пан ЯНУКОВИЧ вважає, що якісь умови для когось шикарні, то нехай виїжджає з Межигір’я і сідає в камеру. Якщо КУЗЬМІН вважає, то нехай зі свого шикарного будинку виїздить і сідає в камеру», - додав він.

Перед брифінгом С.ВЛАСЕНКА, який відбувався біля Лук’янівського СІЗО, стався інцидент. Зокрема, серед представників ЗМІ стояла людина, яка знімала всі події на любительську відеокамеру. С.ВЛАСЕНКО підійшов до цього чоловіка і попросив показати або посвідчення представника ЗМІ, або інший документ. Чоловік розгубився і сказав, що живе у сусідньому з СІЗО будинку, пізніше він взагалі пішов геть.

У свою чергу С.ВЛАСЕНКО заявив журналістам, що це представник Служби безпеки України, і він його знає, оскільки саме ця особа проводила зйомку виїзного засідання Шевченківського райсуду Києва в СІЗО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, того дня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА попросила цю особу представитися, й він надав документ старшого уповноваженого СБУ.