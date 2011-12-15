Донька Тимошенко заявила у Брюсселі, що на апеляцію вже не сподівається

Донька лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО взяла участь у пленарному засіданні Комітету Регіонів Європейського Союзу, яке відбулося у середу в Брюсселі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За повідомленням, під час засідання президент Комітету Регіонів ЄС Мерседес БРЕССО висловила свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми підтримуємо Юлію ТИМОШЕНКО та наголошуємо, що усі розслідування та судові процеси проти представників опозиції повинні відбуватися тільки за дотримання верховенства права та прав людини», – заявила М.БРЕССО.

В рамках візиту до Брюсселю 14-15 грудня, що відбувається на запрошення президента Комітету Регіонів ЄС, Є.ТИМОШЕНКО взяла участь у засіданні робочої групи Європейської народної партії Комітету Регіонів ЄС. Під час засідання відбулася дискусія щодо останніх подій в Україні. Є.ТИМОШЕНКО поінформувала учасників про хід політично вмотивованого процесу проти її матері, розгляд її апеляції, судове засіданні в камері Ю.ТИМОШЕНКО та стан її здоров‘я.

«Репресії проти моєї матері та інших членів опозиції продовжуються. Відбувається кричуще порушення прав людини. Для того, щоб знищити свого головного політичного конкурента, режим вже проводить судові засідання в камері, коли моя мати хвора лежить у ліжку і не може встати», – сказала Є.ТИМОШЕНКО.

«Надії на справедливий розгляд її справи в апеляційному суді не залишилося», – додала вона.

Також донька Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася с німецькою делегацією в Комітеті Регіонів ЄС, яка є найбільшою національною делегацією в Комітеті, де також відбулася дискусія щодо України.