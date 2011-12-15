Путін налагодить контакт з опозицією словами: «Йдіть до мене, бандерлоги»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН не виключає лібералізації механізму реєстрації політичних партій в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі, відповідаючи на запитання, чому Міністерство юстиції не реєструє «Партію народної свободи» (співголовами партії є Михайло КАСЬЯНОВ, Борис НЄМЦОВ і Володимир РИЖКОВ).

«У цьому значенні теж можна зробити кроки у бік лібералізації і реєструвати якісь дрібні партії», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, у РФ не можна створювати регіональні партії, зокрема у національних республіках, тому що це одразу ж виллється у сепаратизм і націоналізм.

Прем`єр РФ відзначив, що в Росії, згідно із законом, політичні партії мають рівний доступ до ЗМІ. Хоча у деяких країнах законом передбачено, що партії дістають цей доступ залежно від того, скільки місць вони одержують в парламенті, додав він.

При цьому В.ПУТІН сказав, що М.КАСЬЯНОВ був прем`єр-міністром Росії, і тоді багато міністрів вимагали його звільнити, тому що він «шахрай».

«Ви знаєте, і прізвисько до нього свого часу приліпили, до того як він прийшов в уряд, - «Миша два відсотки». Тому що нібито він був замішаний в якихось корупційних речах. Але оскільки доказів цьому не було, і, окрім міжособистих симпатій і антипатій, я нічого не бачив, я дозволив йому допрацювати до кінця свого терміну», - відзначив він.

«Що я можу сказати. Знаєте, перефразовуючи Володимира Маяковського, можу сказати: «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стане оппозиции есть». Реєструватимемо, напевно, подивимося, треба міняти якось законодавство. Повторюю, можна лібералізувати, можна рухатися у цьому напрямі», - заявив В.ПУТІН.

При цьому, за словами В.ПУТІНА, у разі обрання Президентом Росії, він працюватиме з усіма політичними силами без винятку.

«А щодо тих, які у принципі не сприймають, - взагалі, треба з повагою ставитися до всіх наших громадян. Є, звичайно, люди, які мають паспорт громадянина Російської Федерації, але діють на користь іноземної держави і на іноземні гроші, з ними теж прагнутимемо налагодити контакт. Часто це марно або неможливо. Що можна сказати в цьому разі? Можна, знаєте, що сказати, можна сказати наприкінці: «Йдіть до мене, бандерлоги», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у РФ зареєстровані сім партій: партія влади «Єдина Росія», парламентські КПРФ, ЛДПР, «Справедлива Росія», а також «Права справа», «Яблуко» і «Патріоти Росії».