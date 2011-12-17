Томенко: Тимошенко не сьогодні, так завтра повернеться в реальну політику

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає експертів, політологів і представників засобів масової інформації не поспішати зачитувати політичний заповіт Юлії ТИМОШЕНКО та ділити партійну спадщину «Батьківщини».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, коментуючи публікації про розкол і проблеми всередині фракції «БЮТ-Батьківщина» та конкуренцію за посаду її лідера, він висловив переконання, що серія публікацій від експертів та журналістів зроблена не на замовлення Адміністрації Президента і не за гроші, а, можливо, з міркувань відсутності повної інформації щодо ситуації у БЮТ та загалом в опозиції.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що Ю.ТИМОШЕНКО не сьогодні, так завтра повернеться в реальну політику.

«Я не хочу говорити про терміни, але цілком очевидно, що Юлія ТИМОШЕНКО була і залишається ключовим політичним гравцем, а «Батьківщина» - головною опозиційною силою України», - сказав він, наголосивши, що останні соціологічні дослідження лише підтверджують цю тезу.