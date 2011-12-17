Яценюк про самміт ЄС, політв'язнів, новий Радянський Союз і корупцію

Народний депутат України від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує, що ратифікуватиме Угоду про асоціацію між Україною та ЄС вже наступна Верховна Рада України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам.

«Щодо парафування угоди, то я сподіваюся, що навіть якщо вона не буде парафована на саміті, то вона до кінця року буде технічно парафована», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

«Одначе підписання і ратифікація цієї угоди можливі тільки в тому випадку, якщо в Україні буде вирішена проблема політичного переслідування, або вибіркового правосуддя, або, сказати відверто і чесно, коли буде закрита тема арешту і ув’язнення ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО як політичних діячів», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що ратифікуватиме угоду вже наступний парламент, а «якщо так підуть справи, як ідуть зараз, то, можливо, і новий Президент України».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «великим досягненням є те, що взагалі в Україні пройде саміт». За його словами, «буде підписана спільна декларація», що ЄС, незалежно ні від чого, залишив відкритими двері для України і готовий бачити Україну частиною великої об’єднаної Європи.

Також А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «наші російські партнери реалізовують десь так з 2005-го, можливо, 2006-го року, цілу низку планів по відношенню до України, і, на жаль, вони доволі успішно реалізовуються». За його словами, серед них - «зупинити вступ України до НАТО і зупинити розширення НАТО, і це завдання було успішно реалізовано під час Бухарестського саміту». Крім того, другим завданням «було закріпитися на українській території російською базою, і це також зроблено додатково на 25 років». Він додав, що ще одне завдання - «фактично підсадити Україну на газовий гачок, і це було виконано в найкращих традиціях». А.ЯЦЕНЮК додав, що завданням є і «сформування нового Радянського союзу, який є новою-старою зовнішньополітичною доктриною майбутнього Президента Росії та й Росії як такої через вступ України чи то Митного союзу, чи то до ЄврАзЕС, чи до будь-чого, де головують наші російські друзі». За його словами, «проведення цього саміту (Україна-ЄС) і спільна декларація та парафування угоди не входить в плани наших сусідів».

«Щодо реальних перспектив євроінтеграції, то треба відверто казати, що проведення саміту і декларація це все дуже чудово, тільки сьогоднішня українська влада дуже далека від Європи і від європейських цінностей», - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, «вони нічого не мають спільного з Європою, корупція, яку сьогодні очолила нинішня влада, бажання перебувати в офісі Президента, прем’єра і депутатів за будь-яких обставин - це далеко не європейські цінності». При цьому він додав, що «неймовірні статки, майно, активи, контрабанда, зловживання - це все не від Європи». А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «до того моменту, доки декларації не будуть збігатися з реальними намірами, в Україні нічого не відбудеться».