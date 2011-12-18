В ЄС уже зрозуміли, що Луценка й Тимошенко ніхто не збирається випускати

Депутати Європарламенту песимістично оцінюють можливі результати саміту Україна-ЄС, що відбудеться 19 грудня.

Про це вони заявили в коментарях власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Я дуже песимістичний, оскільки питання угоди про зону вільної торгівлі не порушуватиметься”, - заявив Чарльз ТЕННОК (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія).

Він також висловив сумнів, що ЄС доб’ється звільнення з в’язниць опозиційних лідерів України.

Депутат від групи “зелених” Ребекка ХАРМС (Німеччина) також заявила, що не очікує суттєвих результатів від саміту Україна-ЄС. За словами Р.ХАРМС, українська влада висунула нову вимогу щодо угоди про асоціацію - про закріплення в ній перспективи членства в ЄС, що на сьогодні неможливо.

Крім того, за словами депутата, угода все одно не набуде чинності, доки в Україні не відбудуться демократичні зміни.

“Я поділяю позицію Європарламенту щодо переговорів, яку ми маємо протягом останнього часу. Я думаю, що угода про асоціацію може вважатися готовою, і є можливим її підписання, і ви знаєте, я завжди була за цю угоду про асоціацію, але я думаю, вона не може реально набути чинності, доки ми не побачимо змін всередині України”, - сказала Р.ХАРМС.

Вона зазначила, що в демократичному розвитку України є певні слабкі сторони, зокрема кримінальні переслідування членів колишнього уряду.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня у Києві відбудеться 15-й саміт Україна-ЄС. Головною новиною саміту може стати заява про завершення переговорів про угоду про асоціацію, якщо сторонам вдасться погодити питання щодо вимоги Києва закріпити в угоді перспективу членства.