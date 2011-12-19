Кличко: зближення України з ЄС не має зупинитися через дії влади

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що процес дії окремих людей, наділених владою.

Про це напередодні проведення в Києві саміту Україна-ЄС він пише у своєму блозі на Українській правді.

За словами В.КЛИЧКА, «дискусія в українському суспільстві нині зводиться до обговорення економічних дивідендів: що вигідніше – Зона вільної торгівлі з ЄС, як частина угоди про асоціацію, або Митний союз з колишніми радянськими республіками».

Проте, на думку політика, «не варто розцінювати цей вибір як вибір між геополітичними центрами».

«Це вибір інституційний, вибір моделі цивілізації і країни, яку ми хочемо залишити своїм дітям. Ми визначаємо для себе, як ми будемо жити, на що орієнтуватися», – пише В.КЛИЧКО.

При цьому В.КЛИЧКО зазначає, що угода про асоціацію з ЄС має бути ухвалена і в ідеалі парафована до кінця цього року.

«Вважаємо, що Президент має виконати свої обіцянки і не піддаватися корисливим політичним інтересам», - наголосив політик.