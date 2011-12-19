Янукович привітав зі Святим Миколаєм

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Днем Святого Миколая Чудотворця.

Як зазначається у розміщеному на сайті глави держави привітанні, «це світле і радісне свято, сповнене родинним теплом та особливим трепетом».

«Святий Миколай – один із найбільш шанованих християнських святих, з ім`ям якого пов`язані милосердя, співчуття, справедливість та щедрість. Його здавна вважають покровителем дітей та бідних, тих, хто найбільше потребує любові та турботи», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і побажав: «Хай і цьогорічне свято запам`ятається усім приємними несподіванками, гарним настроєм, подарунками та неповторними враженнями. Хай молитва Святого Миколая завжди оберігає нас усіх і наші родини. Хай у кожній оселі панують добробут та злагода».

Також Президент побажав усім міцного здоров`я, миру та радості.