У БЮТ назбиралось багато питань до міністра внутрішніх справ

Фракція "БЮТ-Батьківщина" пропонує у п’ятницю, 23 грудня, під час Години запитань до уряду заслухати у Верховній Раді інформацію міністра внутрішніх справ України Віталія ЗАХАРЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради від імені фракції заявив її лідер Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, у фракції накопичилося багато запитань до міністра. Зокрема, зазначив він, це стосується смерті в Донецьку учасника акції чорнобильців Геннадія Конопльова. Друге питання, додав він, це порушення Управлінням МВС Харківської області десяти кримінальних справ нібито за фактами незаконного отримання чорнобильських пільг.

Крім того, додав А.КОЖЕМ’ЯКІН, міністр внутрішніх справ України має пояснити, на яких підставах представники «Беркуту» не пускали громадян України до Апеляційного суду м. Києва на відкриті слухання у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.