У Мінську затримали екс-кандидата в президенти Білорусі

Колишній кандидат у Президенти Білорусі, співголова оргкомітету зі створення партії "Білоруська християнська демократія" (БХД) Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ затриманий в Мінську в день річниці від дня президентських виборів.

Як передає РІА “Новости”, про це повідомив відповідальний секретар оргкомітету БХД Денис САДОВСЬКИЙ.

За його словами, В.РИМАШЕВСЬКИЙ сьогодні брав участь в конференції, присвяченій річниці президентських виборів 2010 року, потім він поїхав додому. "Якийсь час був удома з донькою, потім вийшов з під'їзду, і відразу ж його затримали четверо чоловіків у штатському. РИМАШЕВСЬКОГО посадили в синій мікроавтобус і відвезли", - сказав Д.САДОВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що, за останньою інформацією, В.РИМАШЕВСЬКОГО доставлено до будівлі УВС Фрунзенського району Мінська.

"Це було останнє повідомлення, яке ми від нього одержали. Я не знаю, чи доставлений він до РУВС Фрунзенського району, чи, як і раніше, сидить біля будівлі з людьми, які його затримали", - сказав Д.САДОВСЬКИЙ.

Що інкримінують В.РИМАШЕВСЬКОМУ, невідомо. Телефон політика поки що не відповідає.

У Мінську та інших містах Білорусі сьогодні відбулися превентивні затримання активістів опозиції, повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна". Крім того, багато хто одержав повістки з'явитися у відділення міліції ввечері, зокрема екс-кандидат у Президенти Володимир НЕКЛЯЄВ і дружина екс-кандидата в Президенти, Андрія САННІКОВА, який перебуває в ув'язненні, Ірина ХАЛІП.

Рік тому в Мінську після закриття виборчих дільниць відбулися акції протесту білоруської опозиції, що завершилися спробою захоплення будівлі уряду і силовим розгоном. Більш як 600 чоловік було затримано, зокрема екс-кандидати в Президенти.