ЦВК зареєструвала уповноважених від Партії регіонів

Центральна виборча комісія сьогодні на черговому засіданні зареєструвала п’ятьох уповноважених осіб Партії регіонів в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, уповноваженими особами від Партії регіонів зареєстровані, зокрема, Олександр ПЕКЛУШЕНКО, Володимир МАКЕЄНКО, Олександр СТОЯН, Євген ГЕЛЛЄР, Олег КОНДАУРОВ.

Крім того, ЦВК зареєструвала уповноважених осіб Партії регіонів у територіальних виборчих округах.

Центрвиборчком також вніс зміни до Порядку надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Комісії від 20 січня 2006 року № 253. Зокрема, уточнено істотні умови і форму договору про надання послуг з транспортного обслуговування, розрахунок вартості послуг з транспортного обслуговування.

Крім того, Центрвиборчком своєю постановою визначив, що представництво інтересів Комісії в судах загальної юрисдикції під час підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України на підставі відповідних довіреностей та за дорученням голови Комісії мають право здійснювати заступники голови ЦВК, секретар ЦВК та члени Центральної виборчої комісії.