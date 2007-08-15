Янукович відкличе з пляжів чиновників, які валять план

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству фінансів і Міністерству економіки негайно відкликати з відпусток керівників державних підприємств і міністерств, які не виконують завдань по поповненню дохідної частини бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«У нас є відставання, і за два тижні до початку вересня ми його повинні подолати. Це дуже серйозна робота, і кожен з вас нестиме персональну відповідальність. Хоч на копійку до вересня не буде забезпечена дохідна частина бюджету, будуть прийняті найжорсткіші заходи при всій пошані до вас», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Законом «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (з поправками) встановлені доходи держбюджету в розмірі 157,287 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду держбюджету - 125,443 млрд. грн. і доходи спецфонду - 31,8 млрд. грн.

За підсумками січня-липня доходи загального фонду державного бюджету забезпечені в сумі 65 млрд. 540 млн. грн., або 104% від запланованих.