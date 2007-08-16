Симоненко підозрює, що Янукович не проти піти у коаліцію з НУ-НС

Компартія вважає, що створення коаліції у складі Партії регіонів та блоку “НУ-НС” після дострокових парламентських виборів становитиме загрозу національній економіці України. Про це під час зустрічі з виборцями Вінниці заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляє прес-служба КПУ.

“Коли об’єднається компрадорський капітал Ющенка під патронатом США з національним капіталом Партії регіонів, тоді почнеться остаточний процес ліквідації економічного базису України”, - зазначив Петро Симоненко.

За його словами, КПУ докладе усіх зусиль, щоб коаліція на основі Партії регіонів і блоку “НУ – НС” не відбулася.

“Національний капітал, який зараз перебуває під контролем Партії регіонів, - це наші з вами робочі місця. Як тільки він об’єднається з “помаранчевими”, розпочнеться процес знищення загальнонародної власності. Цей процес призведе до ліквідації економічної потужності нашої держави”, - наголосив Петро Симоненко.