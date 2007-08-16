Мартинюк боїться, що вибори закінчаться нічим

Перший заступник голови Верховної Ради України 5-го скликання Адам МАРТИНЮК не виключає, що дострокові парламентські вибори закінчаться нічим. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку А.МАРТИНЮКА, “якщо ті сили, які затіяли дострокові вибори, не наберуть необхідних 226 голосів, то вони не ввійдуть у парламент для прийняття присяги, і Верховна Рада буде неправочинною знову, бо немає 300 депутатів».

А.МАРТИНЮК нагадав, що за Конституцією після проведення позачергових виборів цілий рік нові вибори проводити не можна. “Тобто, уявіть собі - немає 300 депутатів і рік не можна проводити вибори. Я думаю, Президент залюбки скористується цією статтею Конституції і вважатиме, що ще рік немає Верховної ради України”, - зазначив А.МАРТИНЮК.

При цьому він висловив переконання, що будь-які вибори в Україні розділяють країну і це загрожує територіальній цілісності держави. «Вибори є одним із моментів, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, - зауважив він. – У нас так склалося історично, що політичні питання не об’єднують державу, а роз’єднують”. “Ми не стверджуємо, що так буде на цих виборах, - зазначив А.МАРТИНЮК. – Комуністи лише наголошують на небезпеці цього”.

А.МАРТИНЮК також повідомив, що комуністи «розраховують на повернення свого електорату на Прикарпатті». За його словами, «ми очікуємо отримати тут 20-22 тисячі голосів. А це - 3%». «Це реально, тому, що колись в області було майже 70 тисяч комуністів, а вони мають сім’ї, думаю, частина з них проголосує за нас», - наголосив він.