Ющенко ”дав відбій” складній політичній ситуації

Президент Віктор Ющенко своїм Указом ввів в дію рішення, яким Рада національної безпеки і оборони 20 липня скасувала введення невідкладних заходів із забезпечення конституційних прав українців у суспільно-політичній ситуації, що склалася.

Як повідомляє прес-служба голови української держави, окрім того, В.Ющенко визнає таким, що втратив силу Указ Президента України від 6 квітня поточного року N285 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року "Про суспільно-політичну ситуацію і невідкладні заходи із забезпечення конституційних прав громадян України".

У своєму рішенні від 20 липня РНБО, враховуючи те, що Указ Президента України від 2 квітня 2007 року N264 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" втратив силу, зважаючи на спільну заяву Президента, Голови Верховної Ради і Прем`єр-міністра України від 27 травня 2007 року про невідкладні заходи, спрямовані на рішення політичної кризи шляхом проведення 30 вересня 2007 року позачергових виборів до парламенту, вирішив скасувати своє рішення від 5 квітня 2007 року "Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи з забезпечення конституційних прав громадян України". ГНБО також запропонувала Президентові України визнати таким, що втратив силу Указ від 6 квітня 2007 року N285.

ЛігаБізнесІнформ