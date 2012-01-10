Тюремники запевняють, що Тимошенко - в порядку

Стан здоров‘я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО наразі задовільний, вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників Державної пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я України.

Про це повідомляє сьогодні прес-службі ДПтСУ.

Як зазначають у відомстві, 7 січня 2012 року було проведено медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це було викликано тим, що ввечері 6 січня поточного року Ю.ТИМОШЕНКО відчула себе зле та звернулася до своєї сусідки по камері з проханням покликати медпрацівників установи. Вже через 4 хвилини Ю.ТИМОШЕНКО було надано первинну медичну допомогу», - запевняють у пенітенціарній службі.

Того ж дня керівництво Качанівської виправної колонії (№ 54) звернулося до Міністерства охорони здоров‘я України та Головного управління охорони здоров‘я Харківської облдержадміністрації щодо створення комісії для медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

Наступного дня, 7 січня 2012 року, на прохання Ю.ТИМОШЕНКО було проведено її інструментальне та лабораторне дообстеження в одній з клінічних лікарень Харкова (магнітно-резонансна томографія, спірально-комп‘ютерна томографія, клінічний аналіз крові).

«Результати проведеного обстеження підтверджують попередні висновки комісії МОЗ України. Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Ю.ТИМОШЕНКО не виявлено», - підкреслили у ДПтСУ.

Також у відомстві повідомили, що за згодою Ю.ТИМОШЕНКО проведено клінічне дослідження її крові в одній з лабораторій МОЗ України, результати якого не виходять за межі норми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 січня, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.