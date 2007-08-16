Мартинюк: комунізм – це реальний проект

Перший заступник голови Верховної Ради V скликання, один із лідерів Комуністичної партії України Адам МАРТИНЮК запевняє, що комунізм – це реальний проект, але його покоління при комунізмі жити не буде.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Для мене особисто це реальний проект, але вслід за Хрущовим я не буду повторювати і називати дату, коли наше суспільство житиме в комунізмі”, - наголосив А.МАРТИНЮК.

«Але погодьтеся, що ідеї комуністичні, соціалістичні , ідеї гуманізму і соціальної рівності – це найпривабливіші ідеї”, - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, що в його попередників не дуже складалося із гуманізмом, А.МАРТИНЮК зауважив, що «кожен вчиться на помилках попередників». «Повірте, що комуністи роблять із цього висновки, розуміють і усвідомлюють колишні помилки. Якщо комуністи знову прийдуть до влади, то це абсолютно однозначно означає, що вони тих, помилок, які допустили наші попередники не допустять», - запевнив А.МАРТИНЮК.