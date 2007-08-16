НУ-НС вимагає від Януковича по-людськи виплачувати допомогу

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” вимагає від уряду Віктора ЯНУКОВИЧА повернути схему виплат допомоги при народженні дитини, згідно з якою матір могла отримувати її за місцем роботи.

Про це заявив голова Політради блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” вимагає від уряду ЯНУКОВИЧА повернути людську систему виплати допомоги при народженні дитини, запроваджену після перемоги Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах 2004 року”, – підкреслив В.КИРИЛЕНКО, слова якого цитує прес-служба блоку «НУ – НС».

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що за ініціативою В.ЮЩЕНКА допомога молодим матерям при народжені дитини у розмірі 8,5 тис. грн. була запроваджена після помаранчевої революції. Ця допомога виплачувалася за місцем роботи матері або батька дитини й лише третина мам отримувала її в органах праці та соціального захисту за місцем проживання.

“Ми добре пам’ятаємо, як після приходу до влади так званої “антикризової” коаліції виплати матерям при народженні дитини уряд «професіоналів» взагалі намагався скасувати. Ми цього не допустили. Тоді ЯНУКОВИЧ змусив щорічно більше 400 тис. молодих мам часто з немовлятами на руках стояти в «собезах» у довжелезних чергах для отримання допомоги”, – наголосив В.КИРИЛЕНКО.

“Крім того, як приклад “турботи” про жінок можна також згадати пропозиції уряду ЯНУКОВИЧА ввести у Трудовий кодекс положення, згідно з яким, власник підприємства отримує право звільняти вагітних жінок”, – зазначив голова Політради блоку.