Москаль знає, як вибити аргумент ”брат дав, мамочка дала, бабця дала”

Блок «Наша Україна - Народна самооборона» вважає, що в Україні має бути ухвалено закон про боротьбу з екстремізмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив кандидат в народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ.

За його словами, відповідний закон необхідний для того, щоб держава могла боротися з тими організаціями, які пропагують нацистські ідеї тощо.

Також «НУ-НС» виступає за розробку нового законодавства про боротьбу з корупцією в Україні, оскільки діюче не витримує ніякої критики, сказав Г.МОСКАЛЬ.

«Воно (нинішнє законодавство про боротьбу з корупцією – УНІАН) моральне застаріло», - зазначив Г.МОСКАЛЬ. За його словами, за роки існування цього законодавства «законодавець нічого не робив, щоб посилити боротьбу з корупцією». Тому, зазначив Г.МОСКАЛЬ, Україна мало не єдина країна, яка бореться з корупцією за допомогою штрафів. «Треба ухвалити такі закони, які не дадуть нам можливість перебувати між Нігерією і Парагваєм. Ми просто дійшли до критичної точки і далі вже, я вважаю, що переходити нікуди», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

На його думку, сьогодні необхідно для тих, хто працює в судах, у виконавчій владі, на митниці і так далі всі розрахунки здійснювати «через державні банки». «Це має бути законодавчо закріплено, - сказав Г.МОСКАЛЬ. – Якщо цього не зробити, у нас знову буде - брат дав, мамочка дала, бабця дала». За словами Г.МОСКАЛЯ, «якщо щось не сходиться в доходах і витратах» держслужбовців, які служать судовій владі і так далі, то таких працівників потрібно негайно звільняти.

Крім того, за словами Г.МОСКАЛЯ, «НУ-НС» закликає навести лад на дорогах України і боротися з наркоманією. Г.МОСКАЛЬ, зокрема, відзначив, що в Україні приховується дійсна кількість наркоманів.