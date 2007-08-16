Балога згадав армійський анекдот про шлагбаум і майора

Балога не виключає, що Президент зупинить рішення уряду про запровадження в МВС додаткової посади першого заступника міністра

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинить рішення уряду про запровадження в Міністерстві внутрішніх справ додаткової посаду першого заступника міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав, коментуючи рішення уряду про запровадження в МВС нової посади першого заступника міністра і призначення на неї Федора ВЛАДА.

«Маємо очевидний абсурд – третього першого зама, і це на додачу до дев’яти простих», - зазначив В.БАЛОГА.

За його словами, “таким чином особовий склад міліції збільшено, однак зовсім не з метою боротьби зі злочинністю”. “Для чергової потрібної людини просто створили доходне місце, передавши під патронат тилове забезпечення органів і підрозділів МВС», вважає В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату також стверджує, що Кабінет Міністрів під керівництвом Віктора ЯНУКОВИЧА за 10 місяців діяльності ввів додатково понад 60 керівних посад у міністерствах і відомствах, із них – чотири десятки посад заступників міністрів.

«Значно побільшало високого начальства у МНС, Міністерстві аграрної політики, Мінекономіки, Мінтрансі, Мінпраці. На тлі нечуваного роздування керівної касти у цих міністерствах бачимо зростання кількості аварій і катастроф, уповільнення економічного розвитку, ознаки нестабільності на паливному, зерновому і продовольчому ринках”, - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, “уряд працює за екстенсивним методом, як в радянські часи: замість підвищення ефективності роботи чиновників (які, до речі, дорого обходяться бюджету) збільшується їх арифметична кількість. Тут очевидна паралель зі старим армійським анекдотом: ставлять не шлагбаум, а майора».

В.БАЛОГА вказав, що чергове кадрове призначення у МВС ставить під сумнів заяви лідерів Партії регіонів про готовність цієї політичної сили протидіяти корупції. «Коли звучать аналогії з корупціонерами у міліцейських погонах в радянські часи, то доречніше поглянути на корупційні підходи до кадрових призначень у нинішньому МВС. Спільність одразу впадає в око», - зазначив він.

Керівник президентського Секретаріату порадив новопризначеному заступникові міністра внутрішніх справ «навіть не дбати про облаштування кабінету». «Начальницькій вакханалії буде покладено край», - сказав він.