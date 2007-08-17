Катеринчук почав агітаційний тур з ”політичних папуг”

Сьогодні Софійській площі Києва стартував всеукраїнський агітаційний тур блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції старту туру під назвою «Для людей, а не для політиків» перед 1,5 тисячами прихильниками блоку виступили кандидати у народні депутати від НУ-НС, що входять до першої п’ятірки виборчого списку: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК.

«Сьогодні об’єднаний блок «Наша Україна – Народна самооборона», об’єднані пропрезидентські сили ідуть до людей, щоб нарешті розпочати зміни в Україні», - заявив у своєму виступі Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, найбільшою проблемою сьогодні є те, що до Верховної Ради намагаються потрапити люди, які не виконують взяті на себе зобов’язання, а бажають стати народними депутатами, щоб працювати на себе.

«Наша політична сила не змагається в обіцянках, а виконує те, що обіцяє. Ми - партія, яка розраховує кожну свою обіцянку і виконує її», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, члени НУ-НС впевнені в тому, що українське суспільство нині потребує змін, потребує політиків, які виконують свої обіцянки.

У свою чергу, М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що блок “Наша Україна – Народна самооборона” розпочинає загальнонаціональну кампанію, щоб «дійти до кожної української родини».

«Сьогодні наші опоненти перетворюються в політичних папуг, але їх позиція хибна. Вона мали 368 днів, коли були при владі, але так і не спромоглися щось змінити в Україні», - вважає він. М.КАТЕРИНЧУК пояснив, що це стосується, зокрема, обіцянки лідерів Партії регіонів скасувати депутатську недоторканність.

Його позицію підтримав В.КИРИЛЕНКО, який зазначив, що політичні опоненти блоку сьогодні «обіцяють те, що ще три дні тому заперечували». «Вони хочуть знову заховатися за депутатський мандат. Для них він є засіб для досягнення власних цілей», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що блок НУ-НС у перші дні роботи першої сесії новообраного парламенту ставитиме на голосування законопроект про скасування депутатської недоторканності та інших депутатських пільг.

У перші три дні туру лідери НУ-НС планують відвідати Сумську, Полтавську та Кіровоградську.