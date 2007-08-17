Якби вибори мера Києва вiдбувалися найближчої недiлi... (соцопитування)

У випадку, якби вибори мера Києва вiдбувалися найближчої недiлi, основна боротьба розгорнулася б між Віталієм КЛИЧКОМ та попереднім мером Києва Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією „Інтерсоціосистема-ПС”, які є у розпорядженні УНІАН.

Так, згідно з даними дослідження, за Віталія КЛИЧКА готові віддати свої голоси 17,3% респондентів, а за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 15,3%. Нинішній мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав би підтримку 11% киян, Микола КАТЕРИНЧУК – 10,2%, а 7,8% киян підтримали б Юрія ЛУЦЕНКА.

Крім того, згідно з результатами опитування, якби позачергові вибори до Київради та районних рад м. Києва вiдбувалися найближчої недiлi, то 22,1% киян проголосували б за БЮТ, 13,4% віддали б свої голоси за Блoк Вiталiя Кличка, 12,3 % - за Блoк "Наша Україна - Народна самооборона", 8,2% киян підтримали б Партiю регіонів.

Опитування проводилося з 10 по 15 серпня 2007 року соціологічною компанією „Інтерсоціосистема-ПС”. Методом поквартирного анкетування було опитано 2000 респондентів за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення м. Києва (старше від 18 років) за віком та статтю. Кількість опитаних в кожному районі є пропорційною до кількості жителів старших від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.