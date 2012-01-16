На Луганщині облили фарбою білборд з Януковичем
12:10, 16 січня 2012Політика
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Комунальники демонтували
У місті Старобільськ Луганської області у суботу, 14 січня, невідомі облили фарбою білборд з новорічним привітанням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Луганської обласної організації партії «Батьківщина» Іван ОСОБОВ.
За його інформацією, білборд було розміщено біля ринку в центрі м. Старобільськ. Протягом кількох годин комунальні служби демонтували зіпсований плакат.
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