Черновецький: торговців національною символікою на Майдані не буде

З вересня торговців національною символікою на Майдані Незалежності не буде. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час розширеного засідання колегії Київської міської держадміністрації.

«Через десять днів у них закінчаться ліцензії, і їх там не буде», - сказав він.

Київський міський голова назвав неподобством те, що на Майдані Незалежності торгують антисемітською літературою і «Mein Kampf» Адольфа Гітлера.

«Візьміть лотки, одягніться в національний одяг, ходіть по майдану, я вам дам ліцензії. Але вони хочуть заробляти гроші на «Mein Kampf», - зазначив В.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що спілкувався з продавцями, яких вважає, за визначенням, хорошими людьми за те, що вони поповнюють київську скарбницю. За словами мера, він «великий прихильник символіки своєї батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на брифінгу в Київській мерії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір «європеїзувати» торгівлю національною символікою на столичному Майдані Незалежності.

У Шевченківській райдержадміністрації столиці повідомили, що термін оренди земельної ділянки біля Головпоштамту закінчується у власників малих архітектурних форм 31 серпня, і продовжувати його районне керівництво не планує.