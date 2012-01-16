Чоловік Тимошенко: мій від'їзд з України - спільне сімейне рішення

Чоловік Юлії Тимошенко Олександр заявляє, що його від`їзд з України та звернення до уряду Чехії про міжнародний захист було спільним сімейним рішенням.

"Це рішення ми обговорювали і приймали разом", - сказав Олександр Тимошенко в інтерв`ю телеканалу ТВі, повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко.

Олександр Тимошенко уточнив, що направив своє звернення з проханням про надання політичного притулку в листопаді 2011 року, вже перебуваючи на території Чехії. "Після відповідного розгляду в Міністерстві внутрішніх справ Чехії було повідомлено про надання мені міжнародного захисту", - зазначив він.

"Тут, у Чехії у мене є друзі і партнери. Я є одним із засновників чеської компанії", - додав Олександр Тимошенко.