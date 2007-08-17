Тимошенко заявляє про змову Партії регіонів з Нашою Україною (оновлена)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про змову членів Центральної виборчої комісії від Партії регіонів і «Нашої України» при розгляді питання про реєстрацію першої ініціативної групи зі збору підписів для проведення конституційного референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у ЦВК.

«Мені дуже шкода, що сьогодні також наочно ми побачили певну змову між Партією регіонів і частиною «Нашої України». Тому що політики не хочуть віддавати народу право обирати суддів. Зрозуміло багато іншого», - сказала вона.

Лідер БЮТ зазначила, що її політична сила “не дозволить так нахабно поводитися членам ЦВК».

«Ми сьогодні готуємо скаргу в суд, і буквально завтра направимо її в суд, щоб з`ясувати, чи порушили ми закон, чи порушили ми Конституцію. Я впевнена, що ми нічого не порушили, і півмільйона людей, які увійшли до ініціативної групи, і в Ужгороді, і в Луганську, і в Донецьку, і в Криму, і в Львові, і в Дніпропетровську, що вони також нічого не порушили. Вони просто хотіли навести лад в своїй власній країні», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що позов буде направлено до Окружного адміністративного суду міста Києва, і висловила впевненість, що суд не забариться з ухваленням рішення.

«Ми сподіватимемося, що цей суд, тільки-но сформований, ще не просяк політичним цинізмом, він ще не схильний до політичної корупції та певних вказівок. Ми віритимемо в те, що цей суд відновить право громадян України на проведення Всеукраїнського референдуму», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила суть судового позову.

За її словами, у разі відмови в реєстрації ініціативної групи, БЮТ оскаржуватиме відмову в реєстрації, а у разі неприйняття ЦВК остаточного рішення – бездіяльність Центрвиборчкому.