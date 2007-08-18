ЦВК відмовила ще двом ініціаторам конституційного референдуму

Центральна виборча комісія підтримала проекти постанов про відмову в реєстрації Ржищевської міської та Бородянської районної ініціативних груп з проведення конституційного референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як члени Центрвиборчкому не підтримали проекти постанов про реєстрацію цих двох груп, пропоновані членом ЦВК Юлією ШВЕЦЬ, комісія розглянула альтернативні проекти постанов Тамари АСТАХОВОЇ - про відмову в реєстрації.

Відповідно, “за” відмову у реєстрації Ржищевської міської ініціативної групи проголосували 9 членів ЦВК, 2 – проти, 2 - утрималися (з 13 членів комісії, присутніх на засіданні).

Постанову про відмову в реєстрації Бородянської районної ініціативної групи також підтримали 9 членів ЦВК, 3 проголосували проти, 1 - утримався.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня збіг п’ятнадцятиденний строк, коли Центральна виборча комісія повинна почати процедуру реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму.

Близько опівночі 17 серпня ЦВК підтримала проект постанови про відмову в реєстрації першої - Білоцерківської міської - ініціативної групи з проведення конституційного референдуму.