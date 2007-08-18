Партія регіонів: спочатку вибори - потім референдум і Конституційна Асамблея

Партія регіонів обіцяє завершити конституційну реформу і провести відповідний референдум, але – після виборів.

Про це йдеться в заяві Партії регіонів, переданій УНІАН.

Зокрема, Партія регіонів наголошує, що “завжди захищала ключову конституційну тезу про те, що єдиним носієм влади в Україні є народ. Так, народ має беззаперечне право на референдум, на своє волевиявлення. Але те, що пропонує БЮТ, є використанням ситуації невизначеності напередодні виборів з єдиною метою – за будь-яку ціну звернути увагу на себе якомога більшого числа громадян, які 30 вересня підуть до виборчих урн. Далі – хоч трава не рости”.

Як йдеться в заяві, “це відверта спроба маніпулювати громадською думкою, нав’язувати їй ініціативи, підготовлені добре оплаченими політтехнологами”.

Партія регіонів наголошує, що “завжди підтримувала ідею продовження конституційної реформи в Україні. Але реформа повинна відбуватися виключно і жорстко в конституційному полі. Продовження реформи повинно проходити на основі консенсусу між усіма політичними силами і бути спрямованим на збереження стабільності та громадського миру в Україні”.

Саме тому Партія регіонів заявляє: “реформа політичної системи обов’язково буде продовжена і затверджена, як того вимагає Конституція, на всенародному референдумі. Але після виборів до Верховної Ради”, йдеться в заяві.

Партія регіонів заявляє, що “сьогоднішні кроки БЮТ спрямовані лише на одне – на намагання будь-якою ціною привернути увагу до своєї політичної сили, будь-якою ціною повернутися до влади, до ручного управління державою. У зв’язку з цим, Партія регіонів заявляє, що в такий спосіб БЮТ продовжує деструктивну і антинародну політику. Референдум 2000 року ледь не став для України трагедією. Народ України не хоче повторення цього небезпечного експерименту”.

При цьому Партія регіонів заявляє, що виступає за скликання Конституційної Асамблеї, до складу якої увійшли б представники органів місцевого самоврядування з областей, районів, міст, сіл, науковці. На її переконання, саме ці повноважні представники думки широкого загалу мають розробити і запропонувати народу України ефективну модель державного устрою. “Ця модель повинна відображати погляди не однієї політичної сили, - наголошує ПР. - Вона повинна консолідувати державу і саме в такий спосіб сприяти подоланню кризових явищ, які, на жаль, загрожують стати нормою нашого політичного життя”.