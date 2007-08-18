Луценко: що таке адмінресурс і як з ним боротися

Лідер блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що виборча кампанія блоку НУ-НС проходитиме без застосування адміністративного ресурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Полтаві.

«Будь-яка виборча агітація буде проводитись без застосування адміністративного ресурсу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що всі високопосадові особи, кандидатури яких включено до виборчого списку блоку, на час виборчої кампанії перебуватимуть у відпустці. «Ніхто не буде йти у свої колективи і агітувати… Ми будемо використовувати дух закону (мається на увазі закон про необхідність перебування у відпустці державних службовців на час виборчої кампанії, які є у списках виборчих партій та блоків – УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він нагадав, що можна розцінювати як застосування адмінресурсу надання діючим урядом Харківській, Луганській та Донецькій областям 300 млн. грн. на вирішення проблем житлово-комунального господарства. «Це і є адмінресурс», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня перша п’ятірка блоку “Наша Україна – Народна самооборона” розпочала всеукраїнський агітаційний тур «Для людей, а не для політиків».

У тур вирушили: Ю.ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК.