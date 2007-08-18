Ющенко критикує Януковича за ”мусування”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує провести спеціальне засідання Верховної Ради з питання скасування депутатських пільг на сесії парламенту VI скликання і називає “шоу” ініціативи проведення позачергової сесії ВР V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Полтавській області, коментуючи пропозицію прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА провести найближчим часом позачергове засідання парламенту, присвячене скасуванню недоторканності та пільг високопосадовців.

Президент висловив здивування, чому питання скасування пільг та преференцій порушується в такому контексті. «Чому так, з особливим піднесенням, сьогодні команда, на жаль до якої належить і прем’єр-міністр, взялася за тему мусування позачергового зібрання Верховної Ради», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, всі добре розуміють, що рішення, ухвалене парламентом V скликання, буде нелегітимним. Всім добре відомо, що всі рішення, ухвалені парламентом за останні чотири місяці, є нелегітимними, - підкреслив В.ЮЩЕНКО. «І здавалося б тоді, коли іде пік дискусії про привілеї, пропонується організувати неправомочне засідання Верховної Ради і робити на цьому шоу», - сказав Президент.

Звертаючись до прем’єр-міністра та інших політиків, які сьогодні пропонують провести вищезазначене засідання, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він серйозно вимагає скасування пільг для народних депутатів.

«Для мене це не шоу, я не конкурую сьогодні у виборчій кампанії, але я переконаний, що люди, від яких залежить це рішення – а воно залежить від парламенту, - яка б ініціатива Президента не була, мені потрібні партнери, мені потрібні союзники для того, щоб це питання ухвалити в парламенті», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він закликав усі політичні сили, незалежно від ідеології, незалежно від «темпераменту і бурхливості, який сьогодні присутній в ході виборчої кампанії», шанувати українське суспільство і заявити, що вони підтримують ініціативу скасування депутатської недоторканності та готові після завершення виборчої кампанії провести спеціальне засідання парламенту, присвячене скасуванню пільг для всіх ешелонів влади, а також депутатської недоторканності.

«Це те, що ми перше повинні зробити, оскільки я переконаний, що звідси є витоки великого суспільного лиха, глибокої корупції, яка проникла у всі щаблі влади», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що тему скасування пільг та недоторканності хотів би максимально «винести за політичні рамки».

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня, на засіданні уряду прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності і пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.