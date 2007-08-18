Герман: Навіщо Президенту 12 резиденцій, вистачить двох

Партія регіонів ініціює продаж на аукціонах державних дач високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН під час поїздки до Вінниці.

"Ми ініціюємо продаж з аукціону державних дач високопосадовців", - сказала вона.

На думку Г.ГЕРМАН, продаж державних дач дозволить вилучити великі гроші, "які підуть на місцевий розвиток територій, де вони знаходяться".

Г.ГЕРМАН вважає, що продати треба також і резиденції Президента. "Він не повинен мати 12, 10 чи 8 резиденцій - вистачить двох: одна - на сході країни, одна - на заході", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на засіданні уряду прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності і пільг для чиновників усіх рівнів, зокрема Президента, глави уряду, народних депутатів і суддів.

Наступного дня кандидати у народні депутати України від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ і Ганна ГЕРМАН обнародували ініціативи ПР щодо обмеження недоторканності та пільг для чиновників. Зокрема, Партія регіонів пропонує побудувати в Києві для народних депутатів гуртожиток на 450 місць, а також зменшити зарплату до рівня середньої по країні.