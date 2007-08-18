Тимошенко: члени ЦВК учора просто познущались над Конституцією

Блок Юлії Тимошенко оскаржуватиме в адміністративному суді постанови ЦВК про відмову зареєструвати ініціативні групи зі збору підписів за проведення конституційного референдуму, ініційованого БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на прес-конференції у Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми підготували позовну заяву до адміністративного окружного суду (перша інстанція адміністративного суду), де виклали аргументовано, що ЦВК, а точніше її члени, вчора просто познущалися над Конституцією та принизили права людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вчора ЦВК продемонструвала, що заяви політиків про права громадян є профанацією. «Ми підемо сьогодні з цим позовом до суду і будемо розраховувати на те, що адміністративний суд, який тільки створений і почав працювати, здатен працювати на боці людей, а не на боці влади», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що БЮТ проситиме суд розглянути це питання позачергово, оскільки цього рішення чекатимуть більше півмільйона людей, які направили документи до ЦВК щодо створення ініціативних груп зі збору підписів на підтримку конституційного референдуму.

Вона наголосила, що проведення референдуму одночасно з достроковими парламентськими виборами дасть можливість людям змінити життя в країні на краще.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що після рішення суду БЮТ примусить «продажну» частину ЦВК зареєструвати ініціативні групи, після чого вони дуже швидко зберуть необхідні три млн. підписів громадян.

«Залишається можливість одночасного проведення дострокових виборів і референдуму – тоді в цьому є зміст», - переконана лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме під час виборчої кампанії можна “зірвати з політиків маски”. Зокрема, вона зазначила, що член ЦВК від СПУ Олександр ЧУПАХІН голосував проти реєстрації ініціативних груп, хоча СПУ на чолі з Олександром МОРОЗОМ останні п’ять років тільки і говорять про передачу влади народу.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що члени ЦВК від Партії регіонів отримали інструкцію ні за яких обставин не голосувати за реєстрацію ініціативних груп. Вона також зазначила, що її здивувала позиція членів ЦВК від «Нашої України», які скоординували свої дії з членами комісії від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 17 серпня не змогла ухвалити рішення про реєстрацію ініціативних груп зі збору підписів для проведення конституційного референдуму, що ініціюється БЮТ.

Однак саме 17 серпня збіг п’ятнадцятиденний строк, коли Центральна виборча комісія повинна почати процедуру реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму.