Олена Лукаш: те, що намагається спровокувати БЮТ – це не референдум

Кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Олена ЛУКАШ заявляє про фальсифікацію поданих до ЦВК документів ініціативних груп із збору підписів за проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції.

Про це сказано в переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів коментарі О.Лукаш щодо вчорашнього рішення ЦВК про відмову в реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму, який організовує Блок Юлії Тимошенко.

На думку О.Лукаш, в темі референдуму є два моменти.

«Перший і вже традиційний: безвідповідальне і провокативне ставлення до оформлення документів ініціативних груп всеукраїнського референдуму і другий – політичний: питання сформульовані таким чином, що ніколи не матимуть обов`язкового характеру, і не будуть імперативними (категоричною, беззастережною вимогою) для державних органів», - сказала О.Лукаш.

Вона навела приклади неналежного оформлення документів, зокрема процитувала заяви громадян про те, що вони не брали участі в зборах ініціативних груп, про використання недійсних паспортів, дані яких зазначені в документах, про фальшиві адреси, за якими нібито проживають громадяни, які ввійшли до складу ініціативних груп.

Коментуючи суть питань, пропонованих БЮТ для проведення референдуму, О.Лукаш заявила, що вони складені некоректно, і за наслідками відповідей на них неможливо буде відрегулювати правові основи держави.

Зокрема, на думку О.Лукаш, питання чи «підтримуєте обрання і відкликання суддів народом» сформульований так, що його результати виглядатимуть «сміховинними».

За словами О.Лукаш, якщо більшість громадян скажуть «так» у відповідь на це питання, то для того, щоб призначити або припинити повноваження будь-якого судді районного суду потрібно буде збирати народ і проводити загальнонаціональні вибори. Адже право територіальної громади обирати і припиняти повноваження суддів відповідь на це питання не дає, наголосила вона.

На думку О.Лукаш, з питання свідомо видалений можливий належний суб`єкт такого рішення – територіальна громада – люди, які живуть з суддею поряд і можуть його оцінити. Формулювання «народом» назавжди зробить неможливою будь-які кадрові зміни в суддівському корпусі.

Крім того, О.Лукаш вважає, що не краща ситуація і з рештою питань, пропонованих БЮТ для проведення референдуму. Вона висловила переконання, що такий референдум - це «просто обман виборців».

Водночас О.Лукаш зазначила, що особисто вона підтримує ідею проведення референдуму.

«Але сьогодні потрібно сказати правду: те, що намагається спровокувати БЮТ – це не референдум, це свідоме маніпулювання вірою і надією людей. Це брехня», - наголошує О.Лукаш.