Юлія Тимошенко: вночі йшли бої місцевого характеру

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у Києві продовжується незаконний демонтаж політичної реклами Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам на прес-конференції у Києві.

«Продовжується безпрецедентне перешкоджання нашій команді вести будь-яку агітацію… Сьогодні вночі, вчора вночі йшли бої місцевого характеру навколо наших біг-бордів та нашої реклами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що саме Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав команду псувати політичну рекламу БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що представники БЮТ уночі чергують біля біг-бордів та рекламних щитів та охороняють їх від демонтажу і псування. Вона запевнила, що люди, які проїжджають повз ці рекламні об’єкти, зупиняються і приєднуються до активістів БЮТ.

«Ми в ручному режимі охороняємо нашу рекламу вночі, але такого вже давненько не було в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що навіть якщо рекламу буде знято, БЮТ звертатиметься до судів.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що крім столиці, в деяких регіонах політичні опоненти заливають біг-борди фарбою та малюють на них «некрасиві» слова.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, а той у свою чергу також доручив зняти з біг-бордів та інших рекламних носіїв рекламу БЮТ. За її словами, представники компаній, що займаються розміщенням реклами БЮТ, повідомляли, що на них чиниться тиск з боку влади.