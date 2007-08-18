ЦВК проголосувала скаргу Соцпартії з рахунком 7:7

Центральна виборча комісія не змогла ухвалити рішення за скаргою Соціалістичної партії України про порушення блоком «Наша Україна – Народна самооборона» виборчого законодавства при проведенні агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування за проект постанови ЦВК залишити скаргу без розгляду 7 членів ЦВК підтримали цей документ і 7 проголосували проти. (З 14 присутніх на засіданні членів комісії).

Член ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО, який готував відповідний проект постанови, уточнив, що відмова в розгляді скарги по суті мотивується неналежним об`єктом подачі скарги. Зокрема, скаргу СПУ направив уповноважений представляти інтереси СПУ в державних організаціях за дорученням лідера партії Ярослав РОМАНЧУК.

Крім того, заявник не представив доказів порушень виборчого законодавства НУ-НС при розміщенні біг-бордів із закликом про відміну депутатської недоторканності, а також доказів того, що на цю кампанію виділялися кошти з виборчого фонду блоку. (Мова йде про біг-борди, які були встановлені до початку виборчої кампанії і до реєстрації НУ-НС в ЦВК як суб`єкта виборчого процесу – УНІАН).

У свою чергу, член Центрвиборчкому від СПУ Олександр ЧУПАХІН запропонував направити матеріали скарги в МВС для перевірки фактів порушення норм агітаційної кампанії. Проте і ця пропозиція не була схвалена – 7 членів ЦВК проголосували «за» і 7 – «проти».

Довідка УНІАН. Ст.65 ч.1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» надає право починати передвиборну агітацію з моменту ухвалення ЦВК рішення про реєстрацію кандидатів в депутати, включених у виборчий список партії (блоку).