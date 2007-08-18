9 членів ЦВК масово ”валять” ініціативні групи Тимошенко

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще 34 ініціативним групам зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 9 членів ЦВК, проти - 4 і один утримався.

Відмова в реєстрації мотивувалася тим, що запропоновані для референдуму питання не є предметом референдуму за народною ініціативою.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 17 серпня не змогла ухвалити рішення про реєстрацію трьох ініціативних груп зі збору підписів для проведення конституційного референдуму, що ініціюється БЮТ.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить в суді ухвали ЦВК про відмову зареєструвати ініціативні групи.