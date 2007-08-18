Мороз підтримує ідею референдуму про недовіру Президентові

Голова Верховної Ради України V скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ підтримує ідею проведення всеукраїнського референдуму про недовіру Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зборах депутатів місцевих рад і мерів міст, обраних від Соцпартії.

Звертаючись до учасників засідання, О.МОРОЗ висловив думку, що соціалісти можуть з такою пропозицією звернутися до людей.

«Сьогодні йдеться про збір підписів про довіру Президентові. Я просив би креативників відпрацювати цю справу. Зло має бути покаране, по Конституції ніхто не має права топтатися», - наголосив він.

На думку О.МОРОЗА, попередній аналіз дій В.ЮЩЕНКА свідчить про те, що він системно порушував норми Конституції. Одним з таких порушень О.МОРОЗ назвав оголошення Президентом позачергових виборів до парламенту, яке лідер СПУ розцінює як спосіб узурпації влади.

Звернув увагу лідер соціалістів і на ряд інших, на його думку, неконституційних дій Президента, зокрема звільнення генерального прокурора без рішення ВР, а також звільнення суддів Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявив, що КПУ зібрала вже 3 млн. 700 підписів на підтримку всенародного референдуму про відставку Президента України Віктора ЮЩЕНКА.